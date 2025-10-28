Meteo, Reykjavík sotto la neve a ottobre: un evento eccezionale e storico per la capitale islandese

Reykjavík completamente imbiancata già a ottobre: un’immagine rara per la climatologia islandese, che in questo mese registra in media appena 3–4 millimetri di neve. Nel 2025, invece, la città ha accumulato diversi centimetri di neve stabile, ben oltre la norma, trasformando il paesaggio urbano in una scenografia invernale con largo anticipo. Di solito ottobre è dominato da piogge e temperature autunnali. Gli episodi nevosi, quando presenti, sono brevi e senza accumulo significativo. Quest’anno le precipitazioni hanno superato le medie mensili e la permanenza al suolo del manto bianco è risultata insolitamente prolungata.

Impatto e allerte locali

Le autorità hanno segnalato possibili criticità alla viabilità e ai servizi, con un quadro meteo in evoluzione che può richiedere cautela negli spostamenti. La combinazione tra strade innevate, raffiche e ulteriori rovesci nevosi mantiene elevata l’attenzione operativa.

Luce, stagionalità e percezione

A fine ottobre Reykjavík scende verso le otto ore diurne. Il sole basso e il crepuscolo prolungato esaltano la riflettanza della neve: una luce fredda e diffusa che restituisce una città ovattata, in anticipo sull’inverno. Il risultato è un’atmosfera sospesa che amplifica l’eccezionalità dell’evento.

Cosa ci racconta questo episodio

La nevicata precoce rientra nella crescente variabilità meteorologica del settore nordatlantico: alternanze rapide, scarti marcati dalle medie, fasi fredde improvvise anche in mesi tipicamente piovosi. È un segnale da osservare con attenzione nel contesto delle fluttuazioni stagionali che stanno ridisegnando i ritmi climatici del Nord Europa.