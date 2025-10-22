Meteo, richiamo caldo prefrontale sull’Abruzzo: il Garbino porta caldo anomalo con punte oltre i +26°C

Giornata dal sapore quasi estivo in Abruzzo, dove le temperature massime hanno raggiunto valori eccezionalmente alti per la seconda metà di ottobre. In molte località si sono toccati e localmente superati i 25°C, con un’anomalia stimata di +5/+6°C rispetto alle medie del periodo. Il rialzo termico è stato favorito da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) che, scendendo dai rilievi, hanno innescato un marcato effetto favonico e un’aria più secca in pianura e lungo la costa. Il soleggiamento pieno ha completato il quadro, sostenendo massime ben oltre la norma soprattutto tra Chieti, Pescara e le valli interne.

Le località più calde di oggi

Chieti Scalo : + 26,3°C (massima regionale).

: (massima regionale). Castiglione a Casauria : +25,7°C .

: . Bussi sul Tirino : +24,6°C .

: . Cepagatti : +24,4°C .

: . San Giovanni Teatino e Vacri : +23,6°C .

e : . Chieti – Tricalle : +23,3°C .

: . Casoli : +23,2°C .

: . Bellante : +23,0°C .

: . Montesilvano : +22,9°C .

: . Tollo : +22,7°C .

: . Morro d’Oro: +22,6°C .

In arrivo un cambio di scenario

Nelle prossime ore il tempo cambierà: una perturbazione atlantica è in rapido avvicinamento e raggiungerà l’Italia tra giovedì pomeriggio e la tarda serata, portando un peggioramento anche in Abruzzo. Attesi rovesci e temporali sparsi, più probabili nelle aree interne, con possibili sconfinamenti verso il litorale.

Da segnalare anche venti tesi di Libeccio e Garbino, con raffiche localmente oltre 60–70 km/h sui rilievi e sul medio Adriatico. A seguire, è previsto un rientro delle temperature su valori più consoni alla stagione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.