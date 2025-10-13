Meteo, ritorna La Niña: quali regioni del mondo dovranno prepararsi a piogge record

Cos’è La Niña e come influenzerà piogge, temperature e rese agricole nel 2025–2026: effetti per Africa, Asia, Americhe e linee guida operative per la pianificazione. La Niña è la fase fredda dell’ENSO, contraddistinta da temperature inferiori alla norma nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Questa anomalia oceanica altera la circolazione atmosferica e modifica piogge e temperature in molte aree del mondo, con impatti diretti su pianificazione agricola e gestione delle risorse idriche. I principali centri internazionali stimano una probabilità ~71% di sviluppo di La Niña tra ottobre e dicembre 2025, con possibili effetti fino all’estate 2026. È quindi opportuno attivare misure di adattamento e gestione del rischio.

Impatti per area geografica

Africa

  • Piogge in aumento su Africa centrale e meridionale (ottobre–maggio): rischio di alluvioni, necessità di drenaggi e difese idrauliche.
  • Piogge in calo nel Corno d’Africa (settembre–dicembre e marzo–maggio): probabili siccità agricole in Etiopia, Somalia e Kenya.

Asia e Oceania

  • Precipitazioni sopra media su Sud-est asiatico, India e Australia: condizioni favorevoli alle risaie, con rischio di eccessi idrici e fitopatie.
  • Deficit pluviometrico in Asia centrale tra inverno e primavera: criticità per grano e orzo per carenza d’acqua.

Americhe

  • Più piogge su Colombia, Venezuela e America Centrale (luglio–settembre dell’emisfero nord): attenzione a frane e piene improvvise.
  • Meno piogge su Argentina, Uruguay, Brasile meridionale e USA meridionali: possibile siccità e stress idrico nei campi (Pampa in primis).

Riepilogo

  • La Niña aumenta la piovosità in alcune regioni e la riduce in altre, amplificando i contrasti idro-climatici.
  • In agricoltura implica riprogrammazione delle semine, adeguamento dei turni irrigui e piani di contingenza contro eccessi/deficit idrici.

Contesto 2025–2026

  • Probabilità ~71% di attivazione tra ottobre e dicembre 2025.
  • Possibile persistenza fino all’estate 2026, con effetti su rese, approvvigionamenti e prezzi globali.

Linee guida per decisori e filiere

  • Pianificazione colturale: ricalibrare calendari e varietà (anticipi, ritardi, cicli più brevi).
  • Gestione dell’acqua: efficienza irrigua (sensori, micro-irrigazione), bacini e laminazioni dove servono.
  • Monitoraggio: seguire bollettini stagionali e indici ENSO, con early warning e soglie operative.
  • Coperture di rischio: aggiornare assicurazioni parametriche e strumenti mutualistici.

Con La Niña alle porte, il nuovo anno agrario si preannuncia molto variabile. Investire in dati, flessibilità irrigua e scelte colturali mirate aumenta la resilienza, tutelando produzioni e redditività in uno scenario climatico più incerto.

