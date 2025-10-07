Meteo Romania, allerta rossa per forti piogge: centinaia di scuole chiuse a Bucarest

Le autorità rumene hanno deciso di chiudere centinaia di scuole nella capitale, nel sud e nel sud-est del Paese, che sono in stato di allerta meteo rossa a causa di un evento di piogge molto intense previsto a partire da dalla sera di martedì 7 ottobre. “Le precipitazioni potrebbero raggiungere gli 80-100mm, con aree isolate che ne riceveranno 120-140mm“, ha dichiarato il Ministero dell’Ambiente, consigliando alla popolazione di evitare di viaggiare per tutta la durata dell’allerta.

I sindaci di alcuni comuni situati in zone basse hanno iniziato a preparare sacchi di sabbia per prevenire le inondazioni. “La nostra priorità è rassicurare i residenti, dire loro che non sono in pericolo, garantire che Bucarest non sia paralizzata e che non ci sia fretta di andare a prendere i bambini a scuola e riportarli a casa”, ha dichiarato oggi pomeriggio ai giornalisti il ​​sindaco ad interim Stelian Bujduveanu.

La Romania ha dovuto affrontare inondazioni durante l’estate, che hanno causato la morte di tre persone nel nord-est. All’epoca, il Presidente Nicusor Dan aveva dichiarato che questi “eventi drammatici” dimostrano l’importanza di “investimenti sostenibili nella prevenzione e nella protezione dai rischi climatici”.

La scorsa settimana, quattro persone sono morte nella vicina Bulgaria a causa delle forti piogge che hanno colpito la costa del Mar Nero.