Meteo Serbia: 60 cm di neve ad ottobre, un evento eccezionale per il periodo autunnale | FOTO

Fiocchi di neve si sono spinti fin sulle aree urbane del sud della Serbia, segnando il primo evento nevoso mai documentato in questo periodo dell’anno

Neve Serbia 5 ottobre

L’autunno 2025 in Serbia è iniziato con un evento meteorologico di portata storica. Il 5 ottobre sono stati registrati nuovi record di altezza della neve per il mese di ottobre, con accumuli eccezionali che hanno sorpreso anche gli esperti. In particolare, a Kopaonik (1710 metri) sono caduti 59 centimetri di neve, stabilendo un primato assoluto per questo periodo dell’anno, mentre a Zlatibor (1028 metri) sono stati misurati 35 centimetri, anch’essi mai osservati in precedenza nello stesso mese.

Neve precoce anche nelle città serbe

L’eccezionalità dell’evento non si limita ai rilievi: tra il 2 e il 3 ottobre si sono verificate le prime storiche nevicate con accumulo in diverse città della Serbia meridionale. Località come Dimitrovgrad, Kuršumlija e Vranje hanno visto la neve cadere e depositarsi per la prima volta a memoria storica, un fatto mai documentato prima d’ora. Anche sul monte Crni Vrh (1037 metri) è arrivata la prima nevicata stagionale già il 2 ottobre, segno di un’ondata di freddo eccezionalmente precoce.

Neve Serbia 5 ottobre

Un evento raro e climaticamente anomalo

Queste nevicate record di inizio ottobre sono il risultato di un’irruzione d’aria fredda di origine artico-continentale, che ha raggiunto i Balcani provocando un crollo termico improvviso e condizioni tipiche dell’inverno in pieno autunno. I meteorologi serbi sottolineano l’eccezionalità del fenomeno, evidenziando come eventi simili si verifichino con frequenza sempre più irregolare nel contesto delle anomalie climatiche osservate in Europa orientale.

Neve Serbia 5 ottobre

Un segnale precoce dell’inverno balcanico?

L’episodio nevoso del 5 ottobre potrebbe rappresentare un precursore di un autunno anomalo e potenzialmente più freddo della norma per l’intera area balcanica. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se la tendenza verso un raffreddamento anticipato troverà conferma o se si tratterà di un evento isolato ma emblematico della variabilità meteorologica in atto.

Neve Serbia 5 ottobre

