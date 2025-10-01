Meteo, Serbia sotto allerta: piogge torrenziali e neve abbondante tra il 2 e il 3 ottobre

Tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre 2025 la Serbia sarà interessata da una forte ondata di maltempo, con piogge estreme, neve abbondante e temperature eccezionalmente basse. Un evento raro per la prima decade di ottobre, con anomalie termiche che raggiungeranno anche i −12 °C rispetto alle medie stagionali. Le zone orientali, centrali e meridionali della Serbia saranno le più colpite dalle precipitazioni. In 48 ore sono attesi tra 50 e 100 mm di pioggia, con picchi localmente superiori. Si tratta di quantitativi in grado di generare allagamenti, frane e danni alle infrastrutture.

Neve abbondante sulle montagne Sopra i 1200–1500 metri cadranno nevicate diffuse, con accumuli fino a 50 cm sulle cime più elevate. Una condizione eccezionale per ottobre, che potrebbe causare difficoltà di viabilità e danni alle attività agricole. Anomalia termica eccezionale Le temperature massime non supereranno i 10 °C, con valori spesso intorno agli 8 °C. In media si registreranno 8–12 gradi in meno rispetto alle temperature tipiche del periodo. Questo raffreddamento interessa anche altre aree dei Balcani, coinvolte dall’irruzione di aria artico-continentale.