Meteo Sicilia, scatta l’allerta per temporali violenti: rischio grandinate e nubifragi localizzati tra trapanese e versante orientale

La Sicilia è al centro di una nuova fase instabile con temporali localizzati ma intensi già segnalati nel Trapanese. I fenomeni, seppur non diffusi, possono risultare violenti per la presenza di un forte getto in quota che incrementa la divergenza in alta troposfera e favorisce moti verticali energici. Il getto in quota agevola l’aspirazione verso l’alto dell’aria umida, alimentando celle temporalesche organizzate. In questo contesto non si esclude la formazione di supercelle sulla Sicilia meridionale, possibili in presenza di elevato CAPE, forte wind shear verticale e convergenze nei bassi strati. Questi sistemi possono produrre grandine e raffiche di vento improvvise.

Le prossime ore: focus sulla Sicilia orientale

Tra la notte e le prime ore del mattino l’instabilità tenderà a trasferirsi verso il settore orientale (Siracusano, Catanese, Messinese ionico), con rischio di temporali molto intensi. Gli accumuli potranno raggiungere 50–100 mm in poche ore in aree ristrette, con criticità idrogeologiche su reticoli minori e zone urbanizzate.

Piogge irregolari: perché è un problema

Il peggioramento non avverrà con piogge diffuse su tutta l’isola, ma con precipitazioni irregolari “a macchia di leopardo”. Questo aumenta il rischio di nubifragi localizzati senza garantire un reale beneficio al bilancio idrico regionale, in un contesto di siccità prolungata e temperature oltre la media.

Raccomandazioni operative

Evitare sottopassi, guadi e aree soggette ad allagamenti lampo.

Prestare attenzione a caditoie e sistemi di drenaggio potenzialmente ostruiti.

Seguire gli aggiornamenti ufficiali e le indicazioni di Protezione Civile e autorità locali.

