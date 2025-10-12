Meteo, Slovenia divisa in due: nebbie a valle e cieli limpidi in quota sotto l’anticiclone

Una propaggine dell’anticiclone delle Azzorre si sta estendendo in questi giorni verso l’Europa centrale, coinvolgendo anche la Slovenia con un campo di alta pressione stabile. L’influenza anticiclonica garantisce condizioni di tempo asciutto e mite, in netto contrasto con le perturbazioni che continuano a interessare il Nord Europa. Tuttavia, come spesso accade in autunno, la stabilità atmosferica non si traduce necessariamente in cieli limpidi su tutto il Paese. Le aree di pianura e le conche interne — in particolare quelle attorno a Lubiana, Kamnik e Kranj — stanno sperimentando mattinate dominate da nebbie dense e da nubi basse persistenti. L’aria fredda notturna, combinata con l’elevata umidità residua e la mancanza di vento, favorisce la formazione di inversioni termiche nei bassi strati. Il risultato è un’atmosfera ovattata e immobile, dove la nebbia può durare fino al pomeriggio o, in alcuni casi, per l’intera giornata.

Questi scenari autunnali sono tipici delle fasi anticicloniche prolungate: il calore si disperde rapidamente dopo il tramonto, mentre l’umidità rimane intrappolata vicino al suolo, dando vita a una coltre biancastra che avvolge pianure e vallate.

Cieli limpidi e panorami spettacolari sulle Alpi

Il quadro cambia radicalmente salendo di quota. Nelle Alpi slovene, al di sopra dello strato di inversione, l’atmosfera è limpida e secca, con cieli tersi e visibilità eccezionale. Le cime della Slemenova Špica, del Triglav e dei monti sopra Bohinj e Kranjska Gora offrono in queste giornate viste mozzafiato sul cosiddetto “mare di nubi”, una spettacolare distesa di nebbia che riempie le valli sottostanti.

È proprio in queste condizioni che si manifesta il classico effetto di inversione termica anticiclonica, dove le temperature aumentano salendo di quota e il cielo, sopra la nebbia, appare cristallino. Un fenomeno affascinante, ma anche indicativo della stabilità atmosferica tipica dell’autunno mitteleuropeo.

Un ottobre stabile ma con contrasti atmosferici

La situazione attuale rappresenta un perfetto esempio di equilibrio anticiclonico: stabilità, calma dei venti e inversione termica marcata. Mentre le aree alpine godono di giornate serene e panorami limpidi, le pianure devono convivere con un’atmosfera umida e grigia. È il volto duplice dell’autunno sloveno, dove l’alta pressione regala bel tempo in quota ma mantiene intrappolata la nebbia nei fondovalle.

Nei prossimi giorni, se l’anticiclone continuerà a dominare l’Europa centrale, si potranno osservare ancora nebbie persistenti al mattino e cieli sereni sui rilievi, in un contesto climatico perfettamente tipico della stagione.