Meteo Slovenia: eccezionale nevicata a Virsic, prima neve record di ottobre e freddo da pieno inverno | FOTO

Nei primissimi giorni di ottobre la Slovenia ha registrato una nevicata straordinariamente precoce che ha interessato il Passo Vršič e le aree alpine limitrofe, con accumuli significativi per il periodo. L’evento è stato innescato da un robusto afflusso di aria fredda di origine continentale, capace di determinare un brusco calo termico e la comparsa di nevicate a quote insolitamente basse per l’inizio d’autunno.

Dettagli meteo: termiche, quote neve e criticità

Termiche in quota: tra −5 e −10°C a 1500–2500 m sulle Alpi slovene e su tratti montuosi balcanici.

tra a sulle Alpi slovene e su tratti montuosi balcanici. Quote neve: fiocchi e accumuli già da 1200–1400 m , con strade ghiacciate e mezzi in azione sul Passo Vršič .

fiocchi e accumuli già da , con e mezzi in azione sul . Viabilità: possibili interdizioni temporanee e rallentamenti per ghiaccio/neve e rischio valanghe localizzato.

Il quadro è stato alimentato da Bora sostenuta e da una “pool” di aria fredda continentale scesa rapidamente su Europa centrale e Balcani, esaltando gli effetti orografici e la convezione fredda.

Eccezionalità e contesto autunnale 2025

Per gli standard regionali, nevicate così abbondanti a inizio ottobre non si registravano da anni. Le analisi climatologiche locali indicano condizioni tra le più fredde degli ultimi decenni per il periodo, con un segnale di dinamica stagionale precoce che contrasta con le fasi miti osservate in altre aree europee.

Impatti su montagna, sicurezza e turismo

Valanghe: segnalati eventi valanghivi localizzati sulle Alpi slovene, con criticità per escursionisti e alpinisti .

segnalati localizzati sulle Alpi slovene, con criticità per . Sci e outdoor: prime segnalazioni di powder alert e allerta neve in comprensori come Kranjska Gora e Bovec .

prime segnalazioni di e in comprensori come e . Raccomandazioni: equipaggiamento invernale, verifica aperture/chiusure dei passi, attenzione a ghiaccio, raffiche e visibilità ridotta.

L’episodio evidenzia la rapidità con cui l’autunno 2025 può virare verso scenari pienamente invernali in quota, imponendo prudenza sulle alte vie di comunicazione e sui tracciati escursionistici.