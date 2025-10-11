Meteo, Spagna sott’acqua: DANA mediterranea porta accumuli storici oltre i 250 mm

Un’intensa DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), conosciuta in Italia come goccia fredda, sta colpendo in queste ore la Comunità Valenciana con precipitazioni eccezionali, allagamenti e disagi diffusi. Si tratta di un classico episodio autunnale del Mediterraneo, quando una massa d’aria fredda si isola nei livelli alti dell’atmosfera e rimane bloccata per giorni sopra una determinata area, interagendo con l’aria molto più calda e umida che risale dal mare. Dal punto di vista meteorologico, la DANA attuale rappresenta un perfetto esempio di instabilità esplosiva. L’aria fredda in quota crea un forte contrasto con le acque eccezionalmente calde del Mediterraneo, che in questi giorni superano i 24–26°C: il mare agisce come un vero e proprio serbatoio di energia, liberando calore e umidità che alimentano la formazione di temporali autorigeneranti. Questi sistemi convettivi si rinnovano di continuo nella stessa zona, scaricando enormi quantità di pioggia in poche ore, con accumuli che in alcuni casi hanno superato i 300 mm.

Il ruolo dell’orografia e i rischi al suolo

La morfologia del territorio gioca un ruolo determinante. Le catene montuose parallele alla costa costringono l’aria umida a sollevarsi, innescando moti verticali intensi e accentuando la piovosità nelle aree costiere e pedemontane. Quando la DANA resta intrappolata tra Spagna e Baleari, come sta accadendo ora, i fenomeni possono durare a lungo, con conseguenze potenzialmente gravi: inondazioni improvvise, saturazione dei suoli e danni alle infrastrutture urbane.

Un segnale climatico da non sottovalutare

Questi episodi, pur non nuovi nel clima mediterraneo, stanno diventando più intensi e frequenti. Il riscaldamento globale contribuisce a rendere le acque superficiali del mare sempre più calde, aumentando la quantità di energia disponibile per i fenomeni estremi. La DANA in corso ne è un esempio lampante: un piccolo vortice in quota capace di trasformarsi in una vera e propria “bomba d’acqua” mediterranea, in grado di paralizzare intere regioni in poche ore.

Questi gli accumuli pluviometrici aggiornati: