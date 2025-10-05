Meteo Svizzera: forti venti e neve precoce sulle Alpi per l’arrivo della tempesta Amy

La Svizzera è entrata nel vivo di una fase meteorologica particolarmente turbolenta a causa della coda della tempesta Amy, evoluzione extratropicale dell’ex uragano Humberto. Il sistema depressionario ha generato venti tempestosi, un brusco calo termico e le prime nevicate dell’autunno 2025 sui principali valichi alpini, segnando un inizio di ottobre dal sapore invernale.

Neve e disagi sul Passo del San Gottardo

Tra la notte e la mattina del 5 ottobre 2025, le nevicate hanno interessato le aree di alta quota con accumuli tra i 20 e i 30 centimetri sul Passo del San Gottardo. Le autorità hanno disposto la chiusura temporanea del passo per motivi di sicurezza, data la formazione di ghiaccio e la ridotta visibilità. Le temperature sono scese vicino allo zero termico già intorno ai 1700 metri di altitudine, segnalando il primo episodio invernale della stagione.

Forti venti e clima da pieno inverno sui versanti alpini

La corrente nord-occidentale alimentata dalla tempesta Amy ha raggiunto intensità notevoli, con raffiche di vento oltre i 100 km/h sui crinali e nelle valli più esposte. Le zone più colpite sono state i versanti settentrionali delle Alpi svizzere e i passi di confine con Italia e Austria, dove la combinazione di neve, vento e freddo ha riportato un contesto meteorologico tipicamente invernale, nonostante il calendario autunnale.

Verso un miglioramento con rialzo termico

Secondo i meteorologi svizzeri, il fronte freddo associato alla tempesta Amy si allontanerà progressivamente, lasciando spazio a un miglioramento del tempo già nei prossimi giorni. Dalla prossima settimana torneranno il sole e temperature più miti, specie nelle valli e sull’Altopiano, anche se le strade montane rimarranno insidiose a causa di tratti ghiacciati e neve residua.

Un segnale d’inverno anticipato

L’episodio di queste ore rappresenta un chiaro segnale dell’avvicinarsi della stagione invernale. L’arrivo di aria fredda artica in contrasto con l’umidità atlantica, combinato con l’effetto dinamico della tempesta Amy, ha favorito una nevicata precoce e intensa sulle Alpi. Un evento che, pur non eccezionale, conferma la grande variabilità climatica e la tendenza a contrasti termici sempre più marcati nel cuore dell’Europa.