Meteo, temperature da brividi sul medio-basso Adriatico in pieno giorno: effetto dell’irruzione artica

Nel primo pomeriggio odierno, 2 ottobre 2025, le coste del medio-basso Adriatico hanno registrato temperature insolitamente basse per il periodo, con valori compresi tra +10°C e +14°C in pieno giorno.

Valori termici rilevati

Località Temperatura Silvi +10.3°C Pescara +10.6°C Francavilla al Mare +11.1°C Pineto +11.8°C Rodi Garganico +12.6°C Giulianova +12.7°C Lecce +13.0°C Bari +13.1°C Brindisi +13.3°C San Benedetto del Tronto +13.4°C Porto Sant’Elpidio +13.8°C Tortoreto +13.8°C Ancona +13.9°C Alba Adriatica +13.9°C

Perché fa così freddo: la dinamica meteo

Il quadro è legato a una irruzione di aria fredda dai Balcani, accompagnata da venti di grecale e precipitazioni. La combinazione di cielo coperto, piogge e ventilazione tesa ha limitato il riscaldamento diurno, mantenendo i termometri su valori insolitamente bassi per le coste adriatiche.

Confronto con le medie climatiche

Nei primi giorni di ottobre le temperature massime lungo le coste adriatiche si attestano normalmente tra +18°C e +23°C. I valori odierni risultano quindi sotto media di almeno 5–10°C, configurando un episodio anomalo e meteorologicamente rilevante.

Impatti e considerazioni

Il brusco calo può incidere su agricoltura, attività all’aperto e turismo costiero ancora attivo. L’evento evidenzia la forte variabilità della transizione stagionale e l’importanza del monitoraggio in tempo reale in presenza di irruzioni fredde autunnali.

