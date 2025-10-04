Meteo, tempesta Amy: un ciclone Shapiro-Keyser con venti oltre 180 km/h e burrasca in arrivo in Italia

La tempesta Amy continua a intensificarsi sul Mare del Nord, mostrando tutta la sua energia con un minimo depressionario molto profondo e una dinamica tipica dei cicloni esplosivi. Le prime conseguenze si stanno già facendo sentire con forza sulle Isole Britanniche, dove si registrano venti tempestosi e condizioni di maltempo diffuso che stanno causando disagi e interruzioni. Nel frattempo, anche l’Italia si prepara a subire gli effetti della perturbazione. Nelle prossime ore è infatti previsto un deciso peggioramento del meteo, con l’arrivo di piogge e temporali su diverse regioni e la possibilità di venti di burrasca, in particolare lungo i settori costieri e sulle zone più esposte.

Un ciclone di tipo Shapiro-Keyser

Amy rappresenta un esempio da manuale di ciclone Shapiro-Keyser, un modello alternativo rispetto alla classica struttura norvegese. In questo schema, il fronte freddo si frattura e si separa dal fronte caldo, senza la formazione di una vera occlusione. Con il progredire della fase di intensificazione, il sistema sviluppa un cuore caldo isolato (warm seclusion), attorno al quale si avvolge un fronte caldo “bent-back”.

Tra le caratteristiche più rilevanti ci sono la ciclogenesi esplosiva (con un abbassamento della pressione di decine di hPa in poche ore) e il rischio di fenomeni estremi come lo sting jet, raffiche di vento concentrate e distruttive che possono superare i 150-160 km/h.

Raffiche record e impatti in Europa

Nella notte la tempesta Amy ha colpito con particolare forza le Isole Britanniche, dove si sono registrate raffiche eccezionali, in alcuni casi oltre i 180 km/h. Numerosi i disagi: collegamenti interrotti, trasporti sospesi e allerta rossa su ampie zone di Scozia e Irlanda del Nord. La parte più attiva del fronte freddo si sta ora muovendo verso sud-est. Secondo gli ultimi aggiornamenti, entro la notte si formerà un minimo secondario sul Mar Ligure, in rapido spostamento verso l’Adriatico.

Maltempo imminente sull’Italia

Le conseguenze non tarderanno a farsi sentire anche sul nostro Paese. Domani è previsto un peggioramento marcato con piogge, temporali e venti molto forti da nord.

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre , raffiche fino a 100 km/h interesseranno Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

, raffiche fino a interesseranno Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Dal mattino di domenica, la burrasca si estenderà a Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con mareggiate lungo le coste esposte.

Un ottobre dai tratti invernali

La tempesta Amy segna un episodio di grande rilevanza per la meteorologia europea: un ciclone atlantico con caratteristiche da pieno inverno che, dopo aver flagellato il Regno Unito, è destinato a condizionare pesantemente anche il meteo dell’Italia con piogge e venti tempestosi già nelle prossime ore.

