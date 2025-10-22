Meteo Trentino: domani venti forti, piogge intense e neve sulle cime

Meteotrentino comunica che nel pomeriggio-sera di domani, giovedì 23 ottobre, è atteso il veloce passaggio di una perturbazione atlantica. Dalle ore centrali di domani, i flussi in quota si intensificheranno da sud-ovest e le precipitazioni, inizialmente deboli e sparse, tenderanno a divenire più diffuse, persistenti e intense soprattutto nelle cosiddette zone di stau (nelle zone dei versanti montuosi sopravvento); la quota neve è attesa inizialmente intorno a quota 2700 metri e tenderà a diminuire progressivamente, soprattutto con l’intensificarsi delle precipitazioni e sui settori occidentali. Al tardo pomeriggio-sera di domani è atteso il passaggio di un fronte freddo: le precipitazioni assumeranno anche carattere di rovescio o locale temporale con forti raffiche anche in valle. I venti tenderanno a soffiare da nord-ovest con raffiche forti o molto forti soprattutto in montagna mentre la quota neve tenderà a calare fino a 1800-2000 metri o localmente sotto.

Entro le prime ore di venerdì 24 ottobre sono attese cumulate di precipitazioni medie pari a 20-40mm ma localmente saranno possibili accumuli superiori a 50mm soprattutto nelle zone di stau; altrettanti centimetri di neve sono attesi oltre i 2500 metri e quantitativi inferiori a quote inferiori. In particolare, nella serata di domani qualche centimetro di neve potrà interessare anche il Passo del Tonale e il Passo Rolle. Le raffiche di vento potranno risultare localmente superiori a 70-100km/h soprattutto alle quote più alte.

Da venerdì a metà della prossima settimana bassa probabilità di precipitazioni con temperature inferiori alla media specie nei valori minimi e locali brinate notturne anche a quote basse.

