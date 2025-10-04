Meteo Trentino, peggioramento in arrivo: previste raffiche di vento, calo di 10-15°C in quota

Meteotrentino comunica che da questo pomeriggio, o al più tardi dalla serata, l’intensificazione di miti flussi sudoccidentali determinerà un temporaneo aumento della quota dello zero termico fino a circa 4000 metri. Nella notte, il tempo tenderà a peggiorare e nelle prime ore di domani, domenica 5 ottobre, il veloce passaggio di un fronte freddo determinerà precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale. In montagna le temperature subiranno un calo di 10-15°C mentre in valle il calo termico sarà meno marcato.

I venti tenderanno ad intensificare e a ruotare da Nord con possibili episodi di foehn anche in valle. Sulle cime più alte e sui versanti esposti le raffiche di vento potranno risultare vicine o superiori a 90km/h mentre in valle saranno generalmente inferiori anche se, localmente, potrebbero superare i 60km/h.

Nel corso della mattinata di domani, ampie schiarite con venti in attenuazione mentre al pomeriggio sono possibili annuvolamenti cumuliformi e, soprattutto in montagna, non sono esclusi brevi rovesci o isolati temporali, eventualmente nevosi oltre i 1800-2000 metri.

Lunedì 6 e martedì 7 ottobre, piogge assenti con venti settentrionali e temperature in aumento da martedì.

