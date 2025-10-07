Meteo Umbria, primo accenno di temperature sotto zero in Valnerina

Primo accenno di temperature minime invernali in Valnerina umbra e sull’Appennino umbro, con il termometro sceso sotto zero, secondo quanto rilevato dai sensori della rete idrometereologica umbra. A Cascia nelle prime ore della mattinata sono stati registrati -3°C nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 7 ottobre. La temperatura è poi rapidamente risalita fino a superare i +18°C. Ai 1.452 metri di Castelluccio di Norcia, il termometro è invece sceso fino a -2,3°C. Tra +6-7°C toccati invece a Terni e Perugia dove poi la temperatura è risalita fino a quasi +18°C.

Il freddo è però destinato a durare poco. Secondo le previsioni meteo pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria, le temperature sono ora previste in aumento. Fenomeno che proseguirà nei prossimi giorni.

