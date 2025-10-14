Meteo, un freddo Ringraziamento per il Canada occidentale: forte tempesta invernale porta neve e pioggia | FOTO

È stato un Giorno del Ringraziamento molto freddo per il Canada occidentale. I viaggiatori delle Prairie che speravano in un tranquillo Lunedì del Ringraziamento si sono invece imbattuti in un muro di vento, neve e pioggia, mentre un potente sistema di bassa pressione si abbatteva sull’area. Il sistema, che si estendeva dall’Alberta al Manitoba, ha portato il primo assaggio di clima invernale stagionale, peraltro molto rigido. Lunedì 13 ottobre, venti molto forti hanno spazzato il Manitoba, mentre la tempesta si spostava verso la Baia di Hudson, con raffiche che hanno raggiunto gli 87km/h a Estevan, nel Saskatchewan, e gli 85km/h a Brandon, nel Manitoba.

Le condizioni tempestose si sono gradualmente attenuate nel pomeriggio, ma non prima di causare problemi di viaggio e blackout in diverse comunità. Le condizioni meteorologiche hanno creato scompiglio anche per Manitoba Hydro, che ha dichiarato che lunedì si sono verificate interruzioni di corrente in tutto il Manitoba orientale, settentrionale e occidentale, con danni a circa 11.000 clienti. Vento, pioggia e alberi che hanno toccato i cavi hanno causato danni a linee, pali e altre apparecchiature.

Il Lunedì del Ringraziamento più freddo degli ultimi anni

Seguendo il sistema, le temperature sono crollate nelle Prairie occidentali, rendendo il Lunedì del Ringraziamento a Calgary il più freddo dal 2016.

Tra le temperature più rilevanti registrate in questa ondata di freddo in Canada, segnaliamo: -21,8°C a Hendrickson Creek, in Alberta; in British Columbia, spiccano: -15,7°C al Puntzi Mountain (la temperatura più fredda così presto nella stagione dal 2009), -12,3°C al Tatlayoko Lake, -11,4°C a Prince George, -11,1°C a Burns Lake, -9,4°C a Dawson Creek, -9,1°C a Quesnel, -8,6°C a Fort St. John, +1,8°C a Vancouver.

Piogge e neve

L’ondata di aria artica ha portato precipitazioni miste in molte aree, tra cui neve a ovest e forti piogge più a est, segnando la fine del clima mite di inizio ottobre.

L’Alberta meridionale ha registrato la sua prima nevicata a bassa quota della stagione, con 3,8cm a Sundre e una leggera nevicata di 1,3cm nel nord-ovest di Calgary.

Più a est, la tempesta ha scaricato forti piogge su Saskatchewan e Manitoba, con Wynyard che ha registrato 45,4mm, Regina 25,7mm e The Pas in cima alla classifica con 61,6mm.

Una rara tempesta di fine stagione

Il sistema è stato abbastanza potente da causare temporali nelle Prairie orientali, un evento insolito per metà ottobre.

Comunità come Swan River (Manitoba) (52,5mm) e Moose Jaw (Saskatchewan) (29,8mm), sono state inzuppate, dando vita a una rara tempesta ibrida di fine stagione, in parte un fenomeno autunnale, in parte un’anticipazione dell’inverno.

Sebbene si preveda che i venti si plachino e le temperature si stabilizzino entro metà settimana, la tempesta è servita da gelido avvertimento di ciò che accadrà. Gli abitanti delle Prairie dovrebbero tenere le pale a portata di mano, poiché l’inverno chiaramente non ha aspettato un invito.