Meteo USA: inverno 2025–2026 a rischio ‘ice storms’ tra Midwest e Valle dell’Ohio

Le più recenti proiezioni stagionali indicano un’elevata probabilità di tempeste di ghiaccio (ice storms) per l’inverno 2025–2026 nelle Pianure meridionali, nel Midwest e lungo la Valle dell’Ohio. In particolare, l’interazione tra aria artica in discesa dal Canada e umidità subtropicale dal Golfo del Messico potrà favorire episodi di freezing rain, con rapido deposito di ghiaccio su strade, alberi e linee elettriche. Le tempeste di ghiaccio sono tra gli eventi invernali più insidiosi negli USA: anche pochi millimetri di rivestimento possono paralizzare intere città. L’inverno 2025–2026 presenta segnali precoci di criticità nelle aree indicate: pianificare per tempo può fare la differenza tra un disagio temporaneo e un’emergenza prolungata.

Aree ad alto rischio (probabilità sopra la media)

Oklahoma – fascia centro-orientale e nord, vulnerabile a intrusi artiche veloci.

– fascia centro-orientale e nord, vulnerabile a intrusi artiche veloci. Missouri – corridoio I-44/I-70, frequenti profili da pioggia congelantesi.

– corridoio I-44/I-70, frequenti profili da pioggia congelantesi. Illinois – settore centrale e meridionale, rischio blackout per carichi di ghiaccio su cavi.

– settore centrale e meridionale, rischio blackout per carichi di ghiaccio su cavi. Indiana – area centrale e meridionale, viabilità critica su arterie interstatali.

– area centrale e meridionale, viabilità critica su arterie interstatali. Ohio – zona della Ohio Valley, possibili accumuli di ghiaccio con venti moderati.

Perché aumentano gli ice storms: i meccanismi atmosferici

Scontro aria fredda–umidità : il cuscino di aria gelida al suolo incontra piogge tiepide in quota ⇒ freezing rain e ghiaccio al contatto.

: il cuscino di aria incontra piogge tiepide in quota ⇒ e ghiaccio al contatto. Configurazione della jet stream : con La Niña , il getto tende a ondularsi e spingere più spesso aria artica a sud, mentre richiama umidità dal Golfo.

: con , il tende a ondularsi e spingere più spesso aria artica a sud, mentre richiama umidità dal Golfo. Profili termici marginali: strato caldo sopra 0°C in media troposfera e strato sottozero al suolo → pioggia che congela su superfici fredde.

Impatti attesi su infrastrutture e mobilità

Viabilità : strade e rampe autostradali ricoperte di ghiaccio, aumento degli incidenti e chiusure.

: strade e rampe autostradali ricoperte di ghiaccio, aumento degli incidenti e chiusure. Rete elettrica : accumuli su linee e tralicci con rischio di blackout estesi e prolungati.

: accumuli su con rischio di estesi e prolungati. Verde urbano : rottura di rami/alberi per carico di ghiaccio; caduta detriti su carreggiate.

: per carico di ghiaccio; caduta detriti su carreggiate. Interruzioni servizi: ritardi/cancellazioni per voli e treni, criticità per mezzi di soccorso.

Preparazione: cosa fare prima di un evento di freezing rain

Casa : controllare generatori, scorte di emergenza (acqua, cibo, batterie), power bank , torce.

: controllare generatori, scorte di emergenza (acqua, cibo, batterie), , torce. Auto : catene o winter tires , liquido tergi antigelo, raschietto, kit con coperte e caricatore.

: catene o , liquido tergi antigelo, raschietto, kit con coperte e caricatore. Giardino : mettere in sicurezza oggetti leggeri; valutare potature preventive di rami a rischio.

: mettere in sicurezza oggetti leggeri; valutare potature preventive di rami a rischio. Informazione: seguire gli avvisi dei National Weather Service locali e le allerta dei gestori di rete.

Scenario stagionale 2025–2026: elementi da monitorare