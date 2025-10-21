Meteo USA: inverno 2025–2026 a rischio ‘ice storms’ tra Midwest e Valle dell’Ohio

Le più recenti proiezioni stagionali indicano un’elevata probabilità di tempeste di ghiaccio (ice storms) per l’inverno 2025–2026 nelle Pianure meridionali, nel Midwest e lungo la Valle dell’Ohio. In particolare, l’interazione tra aria artica in discesa dal Canada e umidità subtropicale dal Golfo del Messico potrà favorire episodi di freezing rain, con rapido deposito di ghiaccio su strade, alberi e linee elettriche. Le tempeste di ghiaccio sono tra gli eventi invernali più insidiosi negli USA: anche pochi millimetri di rivestimento possono paralizzare intere città. L’inverno 2025–2026 presenta segnali precoci di criticità nelle aree indicate: pianificare per tempo può fare la differenza tra un disagio temporaneo e un’emergenza prolungata.
Aree ad alto rischio (probabilità sopra la media)
- Oklahoma – fascia centro-orientale e nord, vulnerabile a intrusi artiche veloci.
- Missouri – corridoio I-44/I-70, frequenti profili da pioggia congelantesi.
- Illinois – settore centrale e meridionale, rischio blackout per carichi di ghiaccio su cavi.
- Indiana – area centrale e meridionale, viabilità critica su arterie interstatali.
- Ohio – zona della Ohio Valley, possibili accumuli di ghiaccio con venti moderati.
Perché aumentano gli ice storms: i meccanismi atmosferici
- Scontro aria fredda–umidità: il cuscino di aria gelida al suolo incontra piogge tiepide in quota ⇒ freezing rain e ghiaccio al contatto.
- Configurazione della jet stream: con La Niña, il getto tende a ondularsi e spingere più spesso aria artica a sud, mentre richiama umidità dal Golfo.
- Profili termici marginali: strato caldo sopra 0°C in media troposfera e strato sottozero al suolo → pioggia che congela su superfici fredde.
Impatti attesi su infrastrutture e mobilità
- Viabilità: strade e rampe autostradali ricoperte di ghiaccio, aumento degli incidenti e chiusure.
- Rete elettrica: accumuli su linee e tralicci con rischio di blackout estesi e prolungati.
- Verde urbano: rottura di rami/alberi per carico di ghiaccio; caduta detriti su carreggiate.
- Interruzioni servizi: ritardi/cancellazioni per voli e treni, criticità per mezzi di soccorso.
Preparazione: cosa fare prima di un evento di freezing rain
- Casa: controllare generatori, scorte di emergenza (acqua, cibo, batterie), power bank, torce.
- Auto: catene o winter tires, liquido tergi antigelo, raschietto, kit con coperte e caricatore.
- Giardino: mettere in sicurezza oggetti leggeri; valutare potature preventive di rami a rischio.
- Informazione: seguire gli avvisi dei National Weather Service locali e le allerta dei gestori di rete.
Scenario stagionale 2025–2026: elementi da monitorare
- Fase di La Niña e traiettorie della jet stream (corridoi di contrasto termico).
- Intrusioni artiche rapide dietro fronti miti dal Golfo (set-up tipico da ice storm).
- Persistenza dei pattern su Pianure meridionali, Midwest e Ohio Valley (frequenza eventi).