Meteo, venti tempestosi in Abruzzo dopo il fronte atlantico: raffiche oltre 160 km/h

La perturbazione che nelle ultime ore ha attraversato diverse regioni italiane si sta allontanando verso i Balcani, lasciando alle sue spalle cieli più sereni e un’atmosfera decisamente ventosa. La giornata odierna si è aperta con bel tempo prevalente, ma con un sensibile rinforzo dei venti occidentali, tipico della fase post-frontale di matrice atlantica. A seguito del fronte si è attivato un intenso flusso da ovest che ha innescato correnti di fohn sul Nord-Ovest e di Garbino lungo il versante adriatico. Il risultato sono state raffiche molto forti e locali impennate termiche, soprattutto sui rilievi appenninici abruzzesi.

Raffiche massime registrate in Abruzzo (notte scorsa) Monte Genzana (AQ) – 162,5 km/h

– Mammarosa – Pretoro (CH) – 153 km/h

– Rifugio Franchetti (TE) – 143 km/h

– Majelletta – Blockhaus [Pretoro] (CH) – 124 km/h

– Rifugio Fioretti (AQ) – 122,3 km/h

– Campo Imperatore (AQ) – 107,8 km/h Questi valori confermano la forza del sistema frontale transitato nella notte, capace di generare raffiche tipiche delle grandi depressioni atlantiche.