Meteo, violenti temporali e allagamenti in Algeria: disagi diffusi tra Sétif, M’sila e Djelfa

Nel pomeriggio odierno, una serie di intensi temporali ha colpito l’Algeria centro-settentrionale, provocando piogge torrenziali, allagamenti e disagi diffusi. La regione di Ṭāya, a sud di Sétif, è stata tra le prime a essere investita dal fronte temporalesco, con rovesci accompagnati da una marcata attività elettrica. Le aree più colpite, Ouled Addi Lekbala (provincia di M’sila): precipitazioni intense hanno messo in difficoltà la viabilità locale e i collegamenti. Aïn Fekka (provincia di Djelfa): piogge benefiche accolte positivamente dalla popolazione dopo settimane di tempo secco, con ricadute attese per la stagione agricola. Centro di M’sila: la forte pioggia serale ha saturato rapidamente il deflusso urbano, generando inondazioni con strade allagate e circolazione compromessa.

Impatto e criticità

L’intensità delle precipitazioni ha trasformato numerose arterie in veri e propri canali d’acqua, con infiltrazioni in cortili e piani seminterrati. Le autorità locali sono intervenute per liberare le vie principali, monitorare i punti critici e ripristinare la circolazione laddove possibile.

Perché questi eventi sono rilevanti

Gli episodi odierni mettono in evidenza la vulnerabilità delle aree urbane algerine ai fenomeni meteorologici estremi. In un contesto di crescente variabilità climatica, acquazzoni brevi ma molto intensi diventano più frequenti, amplificando i rischi per popolazione, infrastrutture e mobilità.

Prevenzione e monitoraggio

I meteorologi algerini richiamano la necessità di migliorare la manutenzione dei sistemi di drenaggio urbano, potenziare i sistemi di allerta e pianificare interventi di adattamento idraulico nelle zone a maggior rischio. Un monitoraggio continuo delle celle temporalesche e una gestione rapida delle criticità possono ridurre sensibilmente i danni e i disagi.

Gli eventi registrati tra Sétif, M’sila e Djelfa rappresentano un ulteriore monito: investire in prevenzione e resilienza è essenziale per affrontare precipitazioni improvvise e violente come quelle che hanno colpito il Paese il oggi, 17 ottobre 2025.