Meteo, violenti temporali sulla Tunisia: fulmini, grandine e piogge intense tra Sousse e Mahdia

Il cielo del Mediterraneo si è acceso di lampi e tuoni lungo la costa orientale della Tunisia, dove una serie di temporali particolarmente intensi ha colpito tra Sousse, Al-Manastir e Mahdia, trasformando per qualche ora il paesaggio in uno scenario tipicamente autunnale. Le immagini radar raccontano una situazione meteorologica in piena evoluzione: una cella temporalesca compatta e ben organizzata si è formata al largo delle coste tunisine, per poi spostarsi lentamente verso terra, scaricando piogge abbondanti, grandine e fulmini in rapida successione. L’interazione tra l’aria calda e umida del Mediterraneo e le prime correnti più fredde orientali ha fornito l’energia necessaria per generare nuclei convettivi di notevole potenza, in alcuni casi assimilabili a strutture multicellulari o supercellulari.

Nelle aree costiere interessate si sono registrati allagamenti improvvisi, disagi alla circolazione e danni localizzati per vento e grandine, con ripercussioni su servizi e attività quotidiane. Episodi di questo tipo non sono rari nel mese di Ottobre, quando il Mediterraneo, ancora caldo dopo l’estate, diventa terreno favorevole allo sviluppo di fenomeni temporaleschi di forte intensità.

Il contrasto tra aria umida mediterranea e infiltrazioni più fresche in quota ha innescato convezione profonda lungo la fascia costiera compresa tra Sousse e Sfax, con particolare impatto tra Al-Manastir e il settore settentrionale del governatorato di Mahdia.

Zone più colpite e criticità osservate

Fascia costiera tra Sousse, Al-Manastir e nord Mahdia: rovesci intensi e frequenti fulminazioni.

tra Sousse, Al-Manastir e nord Mahdia: rovesci intensi e frequenti fulminazioni. Allagamenti urbani e disagi alla viabilità nelle aree maggiormente esposte.

e disagi alla viabilità nelle aree maggiormente esposte. Grandinate e raffiche di vento associate a strutture convettive organizzate.

Inquadramento meteo-climatico

La dinamica osservata si inserisce nel quadro tipico della transizione stagionale: le prime irruzioni di aria più fresca dall’Europa si scontrano con acque ancora calde e un alto contenuto di umidità nei bassi strati, esaltando l’instabilità e favorendo temporali a elevata efficienza precipitativa. La Tunisia centro-orientale, esposta ai flussi umidi del Mediterraneo, risulta spesso vulnerabile a questi episodi nel cuore dell’Autunno.

Approfondimento e monitoraggio

La presenza di una circolazione depressionaria sulla regione ha incanalato l’afflusso umido verso la costa, esaltando l’attività convettiva. Considerate le condizioni energetiche ancora favorevoli, è prudente monitorare gli aggiornamenti meteo per l’evoluzione nelle prossime ore, specie sulle aree costiere e urbane più esposte a allagamenti rapidi e criticità idrogeologiche.