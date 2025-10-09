Milano-Cortina, Arpa Lombardia testa il servizio meteo per le Olimpiadi

È in fase di test il servizio meteo per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina realizzato da Arpa Lombardia in collaborazione con Arpa Veneto e con le Province di Trento e Bolzano. Un team, appositamente creato e formato da tecnici del Servizio idrometeorologico e del Centro Neve e Valanghe di Arpa Lombardia, dovrà garantire, nelle località olimpiche lombarde dove sono previste gare, previsioni meteo localizzate, warning tempestivi per condizioni meteo avverse e un monitoraggio nivometeorologico specifico outdoor. Per questo, alla rete di Arpa Lombardia già operativa da anni sull’area dell’alta Valtellina (Bormio eliporto, Oga S.Colombano, Livigno Passo del Foscagno, Livigno la Vallaccia) sono stati installati: due nuove stazioni nivometeorologiche che rispondono ai requisiti WMO (Organizzazione meteorologica mondiale), equipaggiate con pluviometro, anemometro, nivometro, barometro, albedometro, termoigrometro, termometro a infrarossi, termometro neve a 4 elementi, rispettivamente nel Comune di Valdisotto a Bormio La Rocca (quota 2330 m) e una a Livigno Mottolino (quota 1869 metri), un radar meteorologico sul Monte Vallecetta, a quota 3011 metri, in località Bormio 3000.

Il piano di monitoraggio sarà completato con due stazioni temporanee rilocabili, rispettivamente in prossimità della Pista Stelvio vicino al muro di S. Pietro e a Livigno Carosello e da un profilatore di vento 3D installato nell’abitato di Bormio. Inoltre, gli esperti nivologici di Arpa faranno anche rilievi manuali a campo dei parametri che servono a caratterizzare lo stato della neve in prossimità delle piste in cui verranno svolte le gare.

L’attività di assistenza meteo per le Olimpiadi invernali comprende l’elaborazione delle previsioni meteorologiche su tutte le località di gara, alimentando il flusso dati ODF (Olympic Data Feed), ovvero il sistema ufficiale di informazione standardizzato che raccoglie, elabora e distribuisce in tempo reale previsioni e dati meteorologici per l’utilizzo operativo, per esempio durante i Captains Meeting delle competizioni sportive o all’interno del Main Operation Center in supporto alle decisioni per la pianificazione delle gare.