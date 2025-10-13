Mini-embrioni 3D aprono la strada al sangue artificiale e a nuove cure personalizzate

In un passo avanti che potrebbe rivoluzionare la ricerca biomedica, un gruppo di scienziati dell’Università di Cambridge ha sviluppato strutture tridimensionali simili a embrioni umani nelle primissime fasi di sviluppo. Questi modelli 3D, ottenuti a partire da cellule staminali umane, hanno permesso di generare cellule staminali del sangue, aprendo nuove prospettive nella comprensione delle malattie ematologiche e nello sviluppo di terapie personalizzate. Il lavoro, pubblicato sulla rivista Cell Reports e coordinato dal biologo Azim Surani, si inserisce nel campo emergente dei cosiddetti “embrioidi”: modelli che mimano i processi iniziali della vita umana senza però poter evolvere in un vero embrione, poiché mancano di componenti essenziali come la placenta o i tessuti di supporto.

Un modello per studiare l’origine del sangue umano

Le strutture create in laboratorio simulano i cambiamenti cellulari dei primi giorni di sviluppo, quando si formano i primi organi e comincia a delinearsi il sistema circolatorio. Osservando le colture, i ricercatori hanno notato che all’ottavo giorno le staminali avevano già dato origine a cellule cardiache pulsanti, mentre al tredicesimo giorno sono comparse le prime tracce di sangue, visibili come minuscole macchie rosse.

Questa fase corrisponde, negli esseri umani, alla quarta o quinta settimana di gestazione, un momento cruciale ma impossibile da osservare direttamente, poiché l’embrione si è già impiantato nell’utero materno. Per la scienza, poter “ricostruire” in vitro questo periodo è una finestra senza precedenti su processi finora inaccessibili.

Verso terapie rigenerative personalizzate

“Questo modello offre un nuovo e potente metodo per studiare lo sviluppo del sangue nell’embrione umano in fase iniziale”, spiega Surani. “Sebbene sia ancora nelle fasi iniziali, la capacità di produrre cellule del sangue umano in laboratorio segna un passo avanti significativo verso future terapie rigenerative, che utilizzano le cellule del paziente stesso per riparare e rigenerare i tessuti danneggiati”.

La prospettiva è ambiziosa: un giorno, le cellule staminali di un paziente potrebbero essere riprogrammate per produrre sangue compatibile, eliminando il rischio di rigetto e la necessità di trasfusioni da donatori. Allo stesso tempo, questi modelli permetterebbero di studiare in dettaglio patologie del sangue come la leucemia, testando nuove cure in modo più sicuro e mirato.

Una finestra etica e scientifica

Lo studio di Cambridge si muove in un ambito scientifico tanto promettente quanto delicato dal punto di vista etico. Gli embrioidi, pur non essendo veri embrioni, riproducono alcune fasi fondamentali dello sviluppo umano e richiedono quindi un attento dibattito regolatorio. Tuttavia, la loro natura non vitale consente di superare molti limiti etici imposti dalla ricerca sugli embrioni umani reali.