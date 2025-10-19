Mondo del calcio in ansia: l’ex Real Madrid Drenthe colpito da ictus

Momenti di grande apprensione nel mondo del calcio: Royston Drenthe, ex calciatore di Real Madrid ed Everton, è stato ricoverato d’urgenza dopo aver subito un ictus. L’ex calciatore olandese, oggi 38enne, si è sentito male venerdì scorso ed è stato immediatamente trasportato in ospedale per ricevere cure mediche. Non sono ancora chiari i dettagli sulle sue condizioni attuali né le cause dell’improvviso malore, ma secondo le prime informazioni Drenthe è in buone mani e i medici che lo seguono sarebbero ottimisti su una ripresa positiva. “Venerdì scorso, Royston Drenthe ha subito un ictus. Drenthe è attualmente sotto cure mediche e in buone mani. Il team e tutti gli interessati sperano in una pronta guarigione. La famiglia di Royston chiede tranquillità e privacy in questo periodo, per potergli offrire il sostegno e lo spazio necessari al suo recupero”.

Nel frattempo, numerosi fan e colleghi hanno inviato messaggi di affetto e incoraggiamento sui social: “rimani forte, amico, stiamo pensando a te”, ha scritto un tifoso. Un altro ha aggiunto: “che shock! Ti auguro una pronta guarigione”.

Chi è Drenthe

Drenthe era considerato uno dei più promettenti talenti olandesi della sua generazione. Dopo gli esordi nel Feyenoord, fu acquistato dal Real Madrid nel 2007, dove disputò 65 partite vincendo una Liga spagnola. Nel 2011 approdò in Premier League, vestendo la maglia dell’Everton per una stagione, prima di collezionare esperienze con Reading e Sheffield Wednesday.

Conclusa la carriera da calciatore nel 2023, Drenthe ha intrapreso nuovi percorsi come opinionista televisivo e operatore sanitario, senza dimenticare le sue passioni artistiche: in passato ha anche pubblicato brani rap e aperto un negozio di abbigliamento.