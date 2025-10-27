Montagna: 2 scalatori salvati in notturna sulla falesia del Mottarone

Soccorso notturno per 2 giovani scalatori lombardi, di 30 e 28 anni, rimasti bloccati dalla tarda giornata di ieri sulla falesia del Mottarone. I 2 si trovavano al settimo tiro della Via Carina, uno dei percorsi più frequentati dagli arrampicatori locali, quando il forte vento e l’avanzare del buio li hanno costretti a fermarsi. In difficoltà, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso alpino Valdossola, coordinate dalla stazione di Omegna, e l’elicottero notturno del 118 proveniente da Torino. Sono stati tratti in salvo e trasferiti illesi sulla piazzola di atterraggio di Gravellona Toce.