Montagna: si perdono sul Monte Colodri, climber salvati in Trentino

Due giovani climber in difficoltà sulla parete del Monte Colodri, ad Arco (Trentino), sono stati soccorsi ieri sera dal Soccorso Alpino. Durante l’ultimo tiro della via White Crack, si sono accorti di aver sbagliato uscita e hanno chiamato aiuto. Invitati a restare fermi e segnalare la posizione con la torcia del cellulare, sono stati raggiunti da squadre delle stazioni di Riva del Garda e San Lorenzo in Banale, coadiuvate da istruttori presenti in zona. Dopo aver predisposto ancoraggi e calate dall’alto, i soccorritori li hanno recuperati con la tecnica del contrappeso, mentre i vigili del fuoco illuminavano la parete.