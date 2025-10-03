Montagna: soccorsi escursionisti in difficoltà sulle Prealpi Giulie

Tre escursionisti in difficoltà sulle Prealpi Giulie, sopra Passo Tanamea in località Casera Pian di Mea, sono stati soccorsi in un’operazione complessa conclusasi alle 3 del mattino. Smarrito il sentiero principale nel pomeriggio, hanno richiesto l’intervento del Soccorso Alpino di Udine-Gemona, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, coordinati dalla Sores. Una ventina di operatori hanno preso parte alle ricerche, rese difficili dal terreno ripido, roccioso e coperto di vegetazione, nonché dall’oscurità. I soccorritori hanno dovuto individuare percorsi meno intricati, ricorrendo in più tratti all’uso delle corde per calate e risalite. Il primo escursionista raggiunto era stremato e infreddolito: è stato sistemato in barella e trasportato a spalle, con paranchi e corde fisse per superare i passaggi più complessi. In seguito anche i 2 compagni sono stati raggiunti e messi in salvo, chiudendo positivamente un intervento lungo e impegnativo.