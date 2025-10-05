Montagna, sorpreso dal peggioramento meteo: escursionista salvato a 2.400 metri in alta Val Formazza

Intervento di grande delicatezza del Soccorso Alpino oggi in Alta Valle Formazza, a oltre 2.400 metri di quota, nei pressi del Passo del Gries, al confine con il Canton Vallese. La richiesta di aiuto è arrivata da un giovane escursionista che, sorpreso dal peggioramento delle condizioni meteo, non è più riuscito a proseguire lungo il sentiero. Il ragazzo ha trascorso la notte all’interno del bivacco, dove è riuscito a ripararsi in attesa dei soccorsi.

A causa delle condizioni meteo avverse, anche l’elicottero del 118 non ha potuto raggiungere la zona. I volontari del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola si sono attivati organizzando una squadra di terra per risalire a piedi fino al passo e accompagnare in sicurezza il giovane lungo la discesa. La squadra di soccorritori ha raggiunto il ragazzo via terra, garantendo un recupero in piena sicurezza e accompagnandolo a valle senza conseguenze per la sua salute.