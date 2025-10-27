Montagna: trovato morto l’alpinista disperso da ieri nel Cuneese

Si è concluso il recupero dell’escursionista disperso sul Monte Matto, nel Comune di Valdieri (Cuneo). L’uomo è stato individuato senza vita questa mattina dall’elicottero dei Vigili del Fuoco sul versante Nord del Passo di Cabrera, dove è presumibilmente precipitato a causa del ghiaccio. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso regionale, il Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza, ma il medico ha potuto solo constatarne il decesso. Dopo le operazioni di Polizia Giudiziaria e l’autorizzazione della Procura, il corpo è stato recuperato. L’allarme era stato dato ieri sera dai familiari.