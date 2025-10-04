Montagna, trovato un corpo senza vita nei boschi della Val Brembana

Un uomo di 81 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi nei boschi di Cà de Rizzi, una località nel comune di San Pellegrino Terme, nei pressi di San Giovanni Bianco, in Val Brembana, nella Bergamasca. A trovare l’anziano, poco prima delle 15, due giovani allevatori, proprietari di una stalla sita nei pressi del luogo del ritrovamento. Secondo le prime informazioni, sembra che la coppia abbia tentato di praticare un massaggio cardiaco per rianimare l’81enne, in attesa dell’arrivo dei soccorritori dell’Areu 118. Tentativo che purtroppo si è rivelato inutile: i sanitari, intervenuti anche con un elisoccorso, hanno dovuto constatarne il decesso. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto di preciso, se si sia trattato di un malore o di una caduta, dato il luogo particolarmente impervio.

I vigili del fuoco di Bergamo hanno provveduto alle operazioni per recuperare la salma, trasportandola dal bosco a valle. Del caso sono stati informati anche i carabinieri di Bergamo.