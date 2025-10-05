Monte Focoletta, epilogo drammatico: escursionista francese trovato senza vita

È stato trovato senza vita nella mattina di domenica 5 ottobre un escursionista francese di 72 anni, disperso dal giorno precedente, sui sentieri del Monte Focoletta, in Garfagnana, nel comune di Minucciano, in provincia di Lucca. Il corpo è stato individuato da due guide alpine con un gruppo di turisti, a circa 1.500 metri di altitudine lungo la cresta che conduce al Monte Tambura. Il 72enne, partito sabato 4 ottobre da Modena per percorrere la Via Vandelli in direzione del rifugio Nello Conti – dove aveva una prenotazione per la notte – aveva fatto perdere le sue tracce nel pomeriggio. L’ultimo avvistamento risale alle ore 16:30, nei pressi della cava Formignacola. A dare l’allarme sono stati i gestori del rifugio, preoccupati per il mancato arrivo.

Le ricerche

Le ricerche sono partite immediatamente, coinvolgendo il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, l’elicottero Pegaso e le unità cinofile della Guardia di Finanza, che hanno lavorato per tutta la notte. Nelle prime ore di oggi si sono unite anche squadre dei vigili del fuoco provenienti da Lucca, Massa, Imperia, Savona e Pisa. Purtroppo, l’intervento si è concluso con il tragico ritrovamento del corpo senza vita. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. La salma è stata recuperata e trasportata a valle dall’elicottero Pegaso.