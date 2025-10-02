Morta la celebre etologa Jane Goodall, diede voce agli scimpanzé

Il mondo della scienza e della conservazione piange la perdita di una delle sue figure più iconiche. L’etologa di fama mondiale, Jane Goodall, è morta all’età di 91 anni in California, dove si trovava per una serie di conferenze. La notizia è stata diffusa dalla sua fondazione. Lascia un vuoto incolmabile nella lotta per la protezione degli animali e dell’ambiente. Goodall era universalmente nota per la sua instancabile campagna contro l’estinzione degli scimpanzé. Ha saputo capitalizzare la sua fama globale per focalizzare l’attenzione sulla difficile situazione di questi primati e, più in generale, per mettere in guardia sui pericoli incombenti della distruzione ambientale. Il suo lavoro pionieristico ha ridefinito la nostra comprensione del mondo animale e ha lasciato un’eredità di dedizione e attivismo che continuerà a ispirare generazioni.

Jane Goodall, una straordinaria avventura

La vita di Jane Goodall è stata una straordinaria avventura dedicata alla scienza, alla scoperta e alla conservazione. Nata il 3 aprile 1934 a Londra, la sua passione per gli animali nacque fin dalla tenera età, alimentata dalla lettura di libri come Il Dottor Dolittle e Tarzan.

Il lavoro rivoluzionario a Gombe

Il suo percorso scientifico iniziò nel 1960, quando arrivò in quella che oggi è la Riserva del torrente Gombe in Tanzania, con il supporto e l’incoraggiamento del celebre paleoantropologo Louis Leakey. Senza una formazione universitaria formale all’epoca, Goodall intraprese un approccio rivoluzionario: si immerse completamente nell’ambiente degli scimpanzé, adottando un metodo di osservazione ravvicinata e non invasiva che la portò a stabilire una fiducia unica con i primati.

I suoi traguardi scientifici furono sbalorditivi e cambiarono per sempre l’etologia. Le sue osservazioni svelarono che gli scimpanzé non erano, come si credeva, pacifici vegetariani, ma possedevano una struttura sociale complessa, personalità distinte e, soprattutto, erano capaci di usare e persino fabbricare strumenti. La scoperta, in particolare quella di un giovane scimpanzé chiamato “David Greybeard” che utilizzava uno stelo d’erba per “pescare” termiti, costrinse la comunità scientifica a rivedere la definizione di “uomo” e l’esclusività dell’abilità di creare strumenti. Leakey, in risposta a questa notizia, disse la famosa frase: “Ora dovremo ridefinire l’uomo, ridefinire gli strumenti, o accettare gli scimpanzé come umani“.

L’attivismo e l’eredità

Dopo aver conseguito un dottorato di ricerca in etologia a Cambridge nel 1966, Goodall si allontanò gradualmente dall’essere solo una ricercatrice per diventare una paladina della conservazione. Negli anni ’80, resasi conto del declino delle popolazioni di scimpanzé e della distruzione dei loro habitat, decise di lasciare Gombe per dedicarsi all’attivismo globale.

Fondò l’Istituto Jane Goodall (JGI) nel 1977 e, in seguito, il programma giovanile e ambientale Roots & Shoots (Radici e Germogli), che oggi coinvolge migliaia di gruppi in più di 60 Paesi. Il suo obiettivo non era solo salvare gli scimpanzé, ma promuovere una gestione sostenibile delle risorse e ispirare i giovani a diventare agenti di cambiamento positivo.