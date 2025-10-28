Musk lancia Grokipedia, l’alternativa IA a Wikipedia

Elon Musk e la sua azienda xAI hanno presentato ieri Grokipedia, una nuova piattaforma descritta come alternativa a Wikipedia. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire un’enciclopedia online “neutrale”, in risposta alle accuse di parzialità ideologica rivolte a Wikipedia da una parte del mondo repubblicano negli Stati Uniti. La prima versione, identificata come 0.1, contava già nella serata di lunedì oltre 885mila voci, un numero ancora distante dagli oltre 7 milioni di articoli disponibili in lingua inglese su Wikipedia. In un post pubblicato su X, Musk ha annunciato che la versione 1.0 di Grokipedia è in arrivo e sarà “10 volte migliore” della versione attuale, che a suo parere è già superiore a Wikipedia.

Il lancio della piattaforma, inizialmente previsto per fine settembre, era stato rinviato di alcuni giorni per consentire ulteriori verifiche. I contenuti di Grokipedia sono generati dall’intelligenza artificiale Grok, l’assistente sviluppato da xAI, e ogni voce include riferimenti a diverse fonti, a supporto delle informazioni presentate.