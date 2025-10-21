Napoli, vasto incendio a Ponticelli: “chiudete le finestre”

Un vasto incendio si è sviluppato ieri sera in un capannone adibito a deposito di autoricambi in via Principe di Napoli al civico numero 32 nel quartiere di Ponticelli. A seguito della comunicazione pervenuta dalla Prefettura di Napoli, l’Amministrazione Comunale, in stretto coordinamento con le forze dell’ordine e la Protezione civile, ha immediatamente attivato la Polizia Locale allo scopo di prendere contatto diretto con i Vigili del Fuoco per coordinare gli interventi di supporto alla popolazione residente e valutare ogni misura necessaria per la tutela della salute pubblica e della cittadinanza.

In via precauzionale e in attesa di ulteriori accertamenti da parte degli enti preposti sulla qualità dell’aria, il Comune di Napoli ha invitato la cittadinanza a chiudere tutte le finestre e le porte per limitare l’esposizione al fumo e ai potenziali inquinanti derivanti dall’incendio. Questa raccomandazione è particolarmente urgente per gli abitanti del quartiere Ponticelli e delle aree immediatamente limitrofe.

Sono 10 le famiglie evacuate. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto l’intervento di 3 squadre dei vigili del fuoco e, in via precauzionale, del nucleo NBCR in relazione ai fumi sviluppatisi dalle fiamme e dalla vicinanza al sito di una rivendita di bombole di GPL. L’Enel è intervenuta su una cabina elettrica. Appena possibile i tecnici dell’Arpac attiveranno una centralina mobile per monitorare la qualità dell’aria.