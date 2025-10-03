Nasce a Mosca il cuore dell’industria aerospaziale russa | VIDEO

Il nuovo Centro Spaziale Nazionale di Mosca, inaugurato dal presidente Vladimir Putin, segna una svolta storica per la cosmonautica russa. Con i suoi 47 piani e oltre 250mila metri quadrati di superficie, il complesso diventa la più grande struttura al mondo dedicata all’industria spaziale. Il centro ospiterà per la prima volta oltre 30 delle principali organizzazioni della filiera aerospaziale russa, favorendo una cooperazione più rapida ed efficiente nello sviluppo di nuove tecnologie e veicoli spaziali.
Secondo Roscosmos, il Centro porterà fino a 12mila nuovi posti di lavoro e una rete di infrastrutture sociali e tecnologiche, contribuendo alla crescita delle aree circostanti. Il progetto apre anche alle imprese private, rafforzando la collaborazione pubblico-privato prevista dal programma nazionale “Kosmos”.