Nasce la Q-Alliance: l’Italia al centro del nuovo Rinascimento Quantistico

L’Italia entra ufficialmente nella mappa mondiale del calcolo quantistico. D-Wave Quantum Inc. e IonQ Inc., due tra i principali protagonisti internazionali del settore, hanno annunciato la creazione di Q-Alliance, definito come il più potente hub quantistico del mondo, con sede in Lombardia. L’iniziativa è stata formalizzata a Como, con la firma di un Memorandum of Understanding che segna un passo strategico per la trasformazione digitale e la sovranità tecnologica del Paese. Q-Alliance unirà la leadership di D-Wave, pioniera nei sistemi di quantum annealing, e quella di IonQ, specialista del quantum computing a gate, creando una piattaforma integrata di ricerca e sviluppo con ambizioni globali.

L’hub nasce in linea con la Strategia Nazionale Italiana per le Tecnologie Quantistiche, promossa dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale, e si propone come punto di riferimento europeo per lo sviluppo di applicazioni industriali basate su tecnologie quantistiche.

“È un momento storico per l’Italia e per l’industria quantistica”, ha dichiarato Alan Baratz, CEO di D-Wave.

Niccolò de Masi, CEO di IonQ, ha parlato invece di un vero e proprio “Rinascimento Quantistico“: “Il XXI secolo sarà il secolo del quantum e vogliamo che l’Italia ne sia protagonista, come nel Rinascimento“.

Il progetto prevede la collaborazione con università, centri di ricerca e imprese italiane, per sviluppare applicazioni che spaziano dal manifatturiero alla sanità, passando per la logistica, la chimica dei materiali e l’intelligenza artificiale quantistica. IonQ metterà a disposizione le proprie infrastrutture e l’hardware quantistico, mentre D-Wave offrirà la sua esperienza nei sistemi di ottimizzazione su larga scala.

Oltre all’aspetto tecnologico, Q-Alliance avrà anche una forte dimensione educativa e sociale: promuoverà programmi di formazione per giovani talenti, iniziative di ricerca aperta e progetti orientati alla sostenibilità e all’etica dell’innovazione.

Con Q-Alliance, l’Italia punta dunque a diventare non solo un polo europeo della ricerca quantistica, ma anche un laboratorio di cooperazione internazionale capace di guidare la prossima rivoluzione tecnologica.

In un mondo sempre più definito dall’elaborazione dell’informazione, Q-Alliance potrebbe rappresentare il cuore pulsante del quantum Made in Italy, simbolo di una nuova stagione di innovazione e di un Paese che guarda al futuro con ambizione scientifica e visione globale.