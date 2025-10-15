Nel 1582 andarono a dormire il 4 ottobre si risvegliarono il 15

Oggi, 15 ottobre 2025, ricorre l’anniversario di una delle più curiose rivoluzioni del tempo: l’introduzione del calendario gregoriano. Esattamente 443 anni fa, nel 1582, l’Europa si svegliò in un giorno, di fatto, saltando 10 date. Dopo il 4 ottobre 1582, infatti, seguì direttamente il 15 ottobre. I giorni dal 5 al 14 ottobre non esistettero mai: furono cancellati per rimettere in sincronia il calendario con il Sole. Il cambiamento fu voluto da papa Gregorio XIII, che diede il nome al nuovo sistema. Il precedente calendario giuliano, introdotto da Giulio Cesare nel 46 a.C., aveva accumulato un ritardo di circa 10 giorni rispetto all’anno solare a causa di un calcolo impreciso della durata dell’anno. Con la riforma gregoriana, venne introdotta una regola più accurata per gli anni bisestili e si ristabilì l’equinozio di primavera intorno al 21 marzo, fondamentale per calcolare la data della Pasqua.

La transizione non fu immediata in tutto il mondo: i Paesi cattolici adottarono subito la riforma, mentre altri la seguirono secoli dopo. Oggi il calendario gregoriano è utilizzato quasi universalmente, a testimonianza di come, in un singolo giorno, la storia abbia letteralmente cambiato il modo di contare il tempo.