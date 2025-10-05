Nepal colpito da frane e inondazioni: almeno 22 morti e 12 dispersi

Una serie di frane e inondazioni causati da intense precipitazioni hanno provocato almeno 22 vittime in Nepal, mentre altre 12 persone risultano disperse, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le aree più colpite si trovano nel distretto montano orientale di Illam, dove diverse comunità sono state travolte dalle frane. Tra le vittime, 6 membri di una stessa famiglia hanno perso la vita quando la loro abitazione è stata schiacciata dalla frana mentre dormivano, ha riferito Bholanath Guragai, funzionario amministrativo aggiunto di Illam.

Le forti piogge hanno ostacolato gli interventi di soccorso: molte strade sono state distrutte o bloccate dalle frane, rendendo necessarie evacuazioni mediche tramite elicotteri del governo centrale. Complessivamente, le autorità hanno riportato il salvataggio di 114 persone.

Altri incidenti legati al maltempo si sono verificati in diverse regioni del Paese: 3 persone sono morte colpite da fulmini in un distretto separato, mentre un uomo è deceduto a causa delle inondazioni nel Sud del Nepal.

Il governo nepalese aveva emesso un’allerta per precipitazioni intense per le regioni orientali e centrali del Paese da sabato a lunedì, chiudendo alcune autostrade principali. Tutti i voli domestici erano stati sospesi ieri a causa della scarsa visibilità, ma le operazioni aeree sono riprese oggi. Le principali arterie stradali che collegano Kathmandu con le altre regioni sono rimaste chiuse in alcune sezioni a causa di frane o per precauzione.

La chiusura delle vie di trasporto ha coinciso con il ritorno di centinaia di migliaia di persone a Kathmandu dopo le celebrazioni del Dashain, il festival più importante del Nepal. Giovedì scorso, giorno principale del festival, molti cittadini si erano recati nei villaggi d’origine per festeggiare con le famiglie.

A Kathmandu alcune zone vicino ai fiumi sono state allagate, ma non sono stati segnalati danni gravi né vittime.

Gli eventi estremi di questo weekend si collocano alla fine della stagione dei monsoni nepalese, che normalmente va da giugno a metà settembre. Lo scorso anno, nello stesso periodo, frane e alluvioni avevano causato la morte di 224 persone e 158 feriti.