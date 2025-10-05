Nepal, piogge torrenziali e frane: almeno 11 morti

Le abbondanti precipitazioni del fine settimana in Nepal sono arrivate a chiusura della stagione dei monsoni

frana nepal

Le intense piogge che hanno colpito le montagne orientali del Nepal hanno provocato frane che hanno causato la morte di almeno 11 persone. Gli smottamenti hanno travolto 2 villaggi, uccidendo 6 membri della stessa famiglia quando la loro abitazione è stata distrutta, e altre 5 persone in un villaggio vicino. Le operazioni di soccorso sono in atto, ma le precipitazioni continue complicano l’accesso alle zone colpite. Le strade risultano bloccate e sono stati richiesti elicotteri per le evacuazioni mediche. Il governo nepalese ha lanciato un allarme per piogge intense e ha deciso la chiusura delle principali autostrade. Le abbondanti precipitazioni del fine settimana sono arrivate a chiusura della stagione dei monsoni, che in Nepal termina di solito a metà settembre.

