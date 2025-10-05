Nepal, piogge torrenziali e frane: almeno 11 morti

Le intense piogge che hanno colpito le montagne orientali del Nepal hanno provocato frane che hanno causato la morte di almeno 11 persone. Gli smottamenti hanno travolto 2 villaggi, uccidendo 6 membri della stessa famiglia quando la loro abitazione è stata distrutta, e altre 5 persone in un villaggio vicino. Le operazioni di soccorso sono in atto, ma le precipitazioni continue complicano l’accesso alle zone colpite. Le strade risultano bloccate e sono stati richiesti elicotteri per le evacuazioni mediche. Il governo nepalese ha lanciato un allarme per piogge intense e ha deciso la chiusura delle principali autostrade. Le abbondanti precipitazioni del fine settimana sono arrivate a chiusura della stagione dei monsoni, che in Nepal termina di solito a metà settembre.