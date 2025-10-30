Neutrini: le particelle fantasma che potrebbero spiegare perché esistiamo

Un’alleanza scientifica senza precedenti tra Giappone e Stati Uniti ha compiuto un passo decisivo verso la comprensione di uno dei più grandi enigmi cosmici: perché esiste la materia. Gli esperimenti T2K (in Giappone) e NOvA (negli Stati Uniti) hanno unito per la prima volta i loro dati, offrendo la misura più precisa mai ottenuta sul comportamento dei neutrini, particelle quasi invisibili che attraversano l’universo – e i nostri corpi – miliardi di volte al secondo senza lasciare traccia. La ricerca, pubblicata su Nature, analizza come i neutrini cambino “sapore” mentre viaggiano nello Spazio, un fenomeno chiamato oscillazione. Questo processo potrebbe nascondere la chiave per capire perché la materia ha prevalso sull’antimateria dopo il Big Bang. Se neutrini e antineutrini non si comportano in modo perfettamente simmetrico – violando la cosiddetta simmetria CP – ciò potrebbe spiegare perché l’universo non si è annullato in una gigantesca esplosione di luce.

Sebbene i risultati non siano ancora definitivi, la collaborazione internazionale dimostra la forza della scienza condivisa: due esperimenti, centinaia di ricercatori, un obiettivo comune. Come afferma Kendall Mahn della Michigan State University, “è stata una grande vittoria per il nostro campo. Questo dimostra che possiamo condurre questi test, possiamo esaminare i neutrini in modo più dettagliato e possiamo avere successo lavorando insieme”.