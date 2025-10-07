“Non è un’ancora marina”: il “supporto” dei cosmonauti nello Spazio

Presto assisteremo a un’emozionante passeggiata spaziale: i cosmonauti Sergey Ryzhikov e Aleksei Zubritskiy usciranno dalla Stazione Spaziale Internazionale, e le operazioni saranno trasmesse in diretta. In un post sui social Roscosmos ha spiegato che, durante la trasmissione, gli spettatori sentiranno spesso menzionare la parola “ancora”. Cosa significa nello Spazio? L’“ancora” non ha nulla a che vedere con il mare: si tratta di un dispositivo di fissaggio progettato per fornire supporto ai cosmonauti, ha spiegato Roscosmos. Nelle normali condizioni di lavoro sulla Terra, i piedi ci offrono stabilità. In assenza di gravità, invece, le gambe fluttuano liberamente, mentre gli astronauti utilizzano principalmente le mani per svolgere le attività. In alcune operazioni, però, è necessario stabilizzarsi o assumere una postura inclinata: è qui che entra in gioco l’ancora.

Oltre all’uso diretto, il dispositivo può essere trasportato in punti difficili da raggiungere grazie al braccio robotico ERA. Una volta fissato, il cosmonauta può essere spostato con precisione fino al luogo di lavoro, anche in assenza di corrimani o punti di appoggio.

Questo piccolo ma fondamentale strumento dimostra quanto, anche nello Spazio, la stabilità fisica rimanga essenziale per svolgere compiti complessi. L’ancora spaziale, dunque, è il sostegno invisibile che rende possibile la scienza oltre i confini terrestri.