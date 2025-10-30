Non era un baby T. rex: scoperto il vero volto di Nanotyrannus, il piccolo tiranno che sfidò il re dei dinosauri | FOTO

Per quarant’anni il piccolo cranio di un tirannosauro proveniente dalla formazione di Hell Creek, in Montana, ha diviso la comunità scientifica. Era un giovane Tyrannosaurus rex, ancora in crescita, o una specie a sé stante, battezzata Nanotyrannus lancensis? Ora la risposta è definitiva: Nanotyrannus non era un adolescente del “re dei dinosauri”, ma un predatore adulto di dimensioni ridotte che condivideva con il T. rex le pianure del Cretaceo terminale, circa 67 milioni di anni fa. La scoperta, pubblicata su Nature da Lindsay E. Zanno (North Carolina State University) e James G. Napoli (Stony Brook University), si basa sull’analisi del nuovo e completo scheletro NCSM 40000, parte del celebre fossile dei “Dueling Dinosaurs”, che conserva un Nanotyrannus adulto e un Triceratops fossilizzati in un duello mortale.

Come si è giunti alla conferma

Gli autori hanno esaminato le ossa del nuovo esemplare con tecniche di istologia ossea (studio dei tessuti), modellizzazione della crescita e analisi morfologica comparata. Il femore e la tibia di Nanotyrannus lancensis mostrano almeno 14–15 cicli di crescita annuale, con ossificazione avanzata e sviluppo dell’EFS (External Fundamental System) — un chiaro segno di maturità scheletrica. Ciò prova che l’animale era adulto, non in fase di crescita.

Inoltre, Nanotyrannus presenta:

arti anteriori più lunghi e funzionali, con tre dita parzialmente sviluppate, a differenza del T. rex;

cranio più stretto, denti più numerosi e sottili, e una diversa disposizione dei nervi cranici;

meno vertebre caudali (35 contro le 40–45 del T. rex);

peso stimato di circa 700–900 kg, rispetto alle 7–8 tonnellate del T. rex.

Modelli di crescita hanno mostrato che Nanotyrannus seguiva una curva evolutiva completamente distinta: raggiungeva la maturità in meno di 20 anni, senza l’accelerazione tardiva tipica del T. rex. Se fosse stato un giovane di quest’ultimo, avrebbe dovuto subire trasformazioni biologicamente impossibili per un vertebrato.

“Per Nanotyrannus essere un giovane T. rex significherebbe violare tutto ciò che sappiamo sulla crescita dei vertebrati è semplicemente impossibile”, spiega Napoli.

Due specie “nano” e una nuova famiglia

L’analisi ha inoltre rivelato che esistevano due specie distinte di Nanotyrannus:

Nanotyrannus lancensis (il nuovo esemplare NCSM 40000);

Nanotyrannus lethaeus, identificato in un fossile precedentemente noto come “Jane”.

Entrambe appartengono a una nuova famiglia, i Nanotyrannidae, separata dai veri tirannosauridi. Il nome lethaeus, dal fiume mitologico Lethe, allude al fatto che la specie sia rimasta “dimenticata” per decenni, scambiata per un T. rex giovane.

Un ecosistema più ricco e complesso

La conferma dell’esistenza di Nanotyrannus cambia radicalmente il quadro ecologico del Nord America tardo-cretacico. Fino a oggi si pensava che il T. rex dominasse senza rivali il suo ambiente, occupando tutti i ruoli predatori nel corso della crescita. Ma la coesistenza di Nanotyrannus dimostra che almeno due grandi carnivori vivevano nello stesso ecosistema e che la diversità dei dinosauri carnivori era più alta di quanto si credesse.

Con le sue zampe lunghe e snelle, Nanotyrannus era probabilmente un predatore cursoriale, agile e veloce, specializzato nella caccia a prede più piccole e rapide. Il T. rex, invece, rimaneva il superpredatore massiccio, adattato ad attacchi di potenza. “Questa scoperta dipinge un quadro più ricco e competitivo degli ultimi giorni dei dinosauri”, afferma Zanno. “Il T. rex non regnava incontrastato: al suo fianco cacciava un rivale più leggero e rapido”.

Implicazioni scientifiche

La revisione di Nanotyrannus comporta conseguenze profonde:

Rivalutazione di studi precedenti sullo sviluppo, l’ecologia e la biomeccanica del T. rex, basati su fossili che ora appartengono a Nanotyrannus.

Riconsiderazione della tassonomia dei tirannosauridi: se molti esemplari “giovani” fossero in realtà specie minori, la diversità del gruppo sarebbe stata sottostimata.

Nuove ipotesi biogeografiche: la famiglia Nanotyrannidae potrebbe avere origini appalachiane, migrata a ovest dopo il ritiro del Mare Interno Nordamericano circa 67 milioni di anni fa.

La conferma di Nanotyrannus come genere indipendente non solo risolve una delle dispute più accese della paleontologia, ma riscrive la storia evolutiva dei tirannosauri e dell’ecosistema che precedette la grande estinzione del Cretaceo-Paleogene. Un piccolo predatore, dimenticato per decenni, riemerge oggi come la chiave per comprendere la vera complessità della vita alla fine dell’era dei dinosauri.