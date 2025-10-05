Nubifragio a Favara, ritrovata la giacca della donna dispersa: si intensificano le ricerche

E’ stata ritrovata la giacca di Marianna Bello, la trentottenne dispersa da mercoledì mattina, travolta dall’acqua durante un nubifragio. Poco prima del depuratore, in contrada Esachimento, è stata recuperata la giacca che la donna indossava quella mattina. Il ritrovamento è avvenuto alle 18,30 circa. La corsa contro il tempo, a Favara, dove sta tornando a calare il buio, chiudendo di fatto la quinta giornata di ricerche, che non ha mai subito stop o rallentamenti.

In gran silenzio, ma sempre presente mattina, sera e notte alle operazioni, anche il sindaco Antonio Palumbo. Le campagne di Favara sono “assediate”: in ogni dove ci sono squadre di vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e unità cinofile con i propri conduttori. Per il quinto giorno consecutivo, con uno sforzo immane di soccorritori e forze dell’ordine, si cerca la trentottenne travolta dall’alluvione di mercoledì mattina e finita nel collettore delle acque bianche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.