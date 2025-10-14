Nucleare: il 48% degli italiani è favorevole

Secondo un sondaggio Swg presentato oggi a Roma in occasione della VII edizione della Intelligence Week, organizzata da iWeek, il 29% degli italiani si dichiara contrario alla costruzione di centrali nucleari di nuova generazione, mentre il 48% è favorevole. Gli oppositori più decisi risultano in calo, passando dal 24% registrato un anno fa all’attuale 14%. L’Italia ha avviato il proprio percorso verso il ritorno al nucleare, sia sul piano normativo che sul piano industriale, e ciò con la nascita di Nuclitalia, la nuova società guidata da Enel che avrà il compito di studiare tecnologie e opportunità legate all’energia atomica.