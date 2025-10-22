Nucleare, l’Ungheria avvierà i colloqui per l’acquisto di combustibile dagli USA

L’Ungheria avvierà i colloqui per l’acquisto di combustibile nucleare dagli Stati Uniti per diversificare il suo approvvigionamento. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto. In visita a Washington da ieri, Szijjarto ha affermato che l’Ungheria ha bisogno di più combustibile nucleare per soddisfare il suo crescente fabbisogno energetico con l’espansione della sua centrale nucleare, e che continuerà ad acquistare combustibile anche dalla Russia. “Oltre agli attuali rapporti con i fornitori russi, stiamo avviando consultazioni sull’acquisto di combustibile nucleare anche dagli Stati Uniti, per poter servire la nostra accresciuta capacità nucleare in sicurezza”, ha spiegato.

Il ministro degli Esteri oggi incontrerà i rappresentanti del Dipartimento dell’energia e del fornitore statunitense di apparecchiature nucleari Westinghouse per discutere l’argomento. Szijjarto non ha fornito dettagli su quando l’Ungheria potrà acquistare combustibile nucleare dagli Stati Uniti o su quanto del suo fabbisogno le importazioni statunitensi potranno coprire. La centrale nucleare ungherese di Paks dispone attualmente di quattro piccoli reattori VVER 440 di fabbricazione russa, con una capacità complessiva di circa 2.000 MW, e attualmente è alimentata da combustibile russo. L’Ungheria prevede di prolungare la vita utile degli attuali reattori di 20 anni e sta anche ampliando l’impianto, con la russa Rosatom che sta costruendo altri due reattori VVER con una capacità di 1,2 GW ciascuno.

Il progetto “Paks II”

Il progetto di espansione “Paks II”, che ha subito notevoli ritardi, è stato assegnato nel 2014 senza gara d’appalto a Rosatom, il che è stato spesso citato come un segno dei buoni legami tra il premier ungherese Viktor Orban e il presidente russo Vladimir Putin. Lo scorso anno il governo ungherese ha annunciato che, a partire dal 2027, Budapest acquisterà combustibile nucleare anche dalla società francese Framatome.