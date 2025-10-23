Nuova barriera sulla scogliera di Scarborough riaccende le tensioni nel Mar Cinese Meridionale

La Cina ha installato una nuova barriera galleggiante sulla barriera corallina di Scarborough, un’area contesa con le Filippine nel Mar Cinese Meridionale. Le immagini satellitari, diffuse dalle società di osservazione spaziale Satellogic e SkyFi, mostrano una struttura che blocca l’accesso alla laguna corallina, chiamata Huangyan in Cina e Masinloc o Panatag Shoal nelle Filippine. Secondo gli esperti, la barriera è stata posizionata l’8 ottobre e rappresenta un’ulteriore mossa di Pechino per limitare l’ingresso di imbarcazioni filippine in una zona ricca di risorse naturali.

La scogliera di Scarborough, situata a circa 220 km a Ovest dell’isola di Luzon, è sotto controllo cinese dal 2012, dopo uno scontro navale con Manila. Il Mar Cinese Meridionale, attraversato da circa il 30% del commercio mondiale e sede del 12% delle zone di pesca globali, resta uno dei principali focolai di tensione geopolitica dell’Asia. Né il ministero degli Esteri cinese né la Guardia costiera filippina hanno finora commentato l’episodio, segno di un equilibrio sempre più fragile nella regione.