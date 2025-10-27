Nuova era per le missioni interplanetarie: la Russia testa motori al plasma | VIDEO

Il Centro Keldysh, parte di Roscosmos, ha completato con successo lo sviluppo e i test di 2 motori al plasma ad alta potenza, senza precedenti a livello mondiale. Il primo, un motore Hall denominato KM-50M, e il secondo, un motore ionico ID-750, rappresentano un significativo passo avanti nella tecnologia di propulsione spaziale. Questi motori, alimentati da gas inerti come xeno e kripton, sono progettati per missioni interplanetarie verso la Luna, Marte e altri corpi del Sistema Solare. Le applicazioni previste spaziano dall’aumento della capacità di carico utile e dalla riduzione dei tempi di viaggio interplanetario, alla realizzazione di cargo orbitali, all’estrazione di elio-3 lunare e allo sviluppo del turismo spaziale.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Istituto scientifico di Rosatom a Troitsk, consolidando le prospettive commerciali dei futuri progetti spaziali russi. L’innovazione apre nuove strade per missioni più veloci, sicure ed efficienti nel cosmo.