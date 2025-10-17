Nuova eruzione del vulcano Lewotobi Laki-laki: allerta massima in Indonesia | VIDEO

Il vulcano Lewotobi Laki-laki, situato nella provincia di East Nusa Tenggara, ha generato una nuova eruzione, segnando l’8° parossismo in una settimana. Secondo il Centro di Vulcanologia e Mitigazione dei Rischi Geologici (PVMBG), la colonna di cenere ha raggiunto 1.500 metri sopra la vetta, pari a 3.084 metri sul livello del mare. L’eruzione, registrata dai sismografi con un’ampiezza massima di 47,3 mm e una durata di 175 secondi, ha prodotto una densa nube grigia. Le autorità hanno mantenuto il livello di allerta a IV (massimo), invitando la popolazione e i turisti a non avvicinarsi entro 6 km dal cratere.

Nel corso del 2025, MAGMA Indonesia ha documentato 6.679 eruzioni vulcaniche in tutto il Paese, con il Monte Semeru (2.627 eruzioni) e il Lewotobi Laki-laki (703) tra i più attivi.