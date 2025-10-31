Nuove metodologie fisiche e chimiche per la conservazione e il restauro dei beni culturali: il workshop

Questo è il quarto workshop che riunisce esperti scientifici italiani provenienti da alcuni dei musei e istituzioni accademiche più rinomati al mondo. La serie offre una piattaforma per presentare metodologie chimiche e fisiche innovative attualmente impiegate nel campo della scienza del patrimonio da istituzioni prestigiose. Inoltre, i relatori e i partecipanti condividono le proprie esperienze professionali, dal percorso formativo nella grande tradizione italiana della scienza applicata ai beni culturali fino ai ruoli ricoperti oggi in musei e istituzioni accademiche internazionali. Si mettono in evidenza le differenze di approccio tra questi contesti, creando così le basi per discutere possibili contributi e collaborazioni future. E’ la presentazione del workshop “Nuove metodologie fisiche e chimiche per la conservazione e il restauro dei beni culturali”.

“Il Prof. Antonio Sgamellotti è stato un maestro che ha dato una caratterizzazione profonda a queste attività e ha ispirato numerosi incontri. La sua improvvisa scomparsa ci ha lasciati attoniti. È nostro dovere dedicargli questo incontro, come contributo alla sua memoria e al suo lascito scientifico. Per favorire la diffusione internazionale dei contenuti della conferenza, le presentazioni saranno in inglese, ma le domande potranno essere poste anche in italiano. La discussione finale si terrà in italiano”, si legge .

Programma

10:00 – Apertura

VINCENZO AQUILANTI, Presidente, Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, Linceo – In memoria di Antonio Sgamellotti

FRANCESCA CASADIO, The Art Institute of Chicago – In memoria di Austin Nevin

FRANCESCA GABRIELI, Rijksmuseum, Amsterdam

Parte I – Italiani con esperienza in università o istituzioni educative

Presiede: BRUNETTO BRUNETTI, Università degli Studi di Perugia

10:30 – Percorsi nella Scienza del Patrimonio: ricerca, carriera accademica e potere dello scambio interdisciplinare

CLARIMMA SESSA, Technical University of Munich – insiTUMlab, Monaco

10:55 – La conservazione delle superfici decorate del patrimonio immobile: metodologie, sfide e strategie di formazione

FRANCESCA PIQUÉ, University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI)

11:25 – Dall’accademia ai musei: sfide, opportunità e percorso di vita di una scienziata della conservazione

VALENTINA PINTUS, Louvre, Abu Dhabi (partecipazione da remoto)

La voce delle nuove generazioni

Presiede: LAURA CARTECHINI, Consiglio Nazionale delle Ricerche

11:45 – Ottimizzazione di un approccio non invasivo per lo studio dei dipinti foderati a cera-resina

FABIANA DI GIANVINCENZO, Rijksmuseum, Amsterdam

12:15 – Una questione di ambiente e struttura interna: comprendere i meccanismi di degradazione dei vetri e dei metalli del patrimonio, dalla ricerca di base a quella applicata

VALENTINA VALBI, CNRS, Parigi

12:45 – 14:00 Pausa pranzo

Parte II – Italiani nei musei

Presiede: COSTANZA MILIANI, Consiglio Nazionale delle Ricerche

14:00 – Dalle tavolette di scrittura neo-assire ai coloranti tahitiani: le sfide della caratterizzazione dei materiali organici in un museo enciclopedico

DIEGO TAMBURINI, British Museum, Londra

14:25 – Bianco o nero? Nuove prospettive sui materiali e il processo artistico di Robert Rauschenberg

ELENA BASSO, Metropolitan Museum of Art, New York

14:50 – Colmare il divario tra ricerca e pratica negli studi sul patrimonio architettonico

DAVIDE GULOTTA, Getty Conservation Institute, Los Angeles (partecipazione da remoto)

15:15 – Fluorescenza a raggi X a scansione per il riesame della composizione sottostante il “Nevermore” di Paul Gauguin alla Courtauld Gallery

SILVIA RITA AMATO, The Courtauld Institute of Art, Londra

Parte III – Tavola rotonda

Presiede: MARCO LEONA, The Metropolitan Museum of Art, Linceo

15:40 – Tavola rotonda con:

DIEGO TAMBURINI, British Museum, Londra

FRANCESCA PIQUÉ, University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI)

DAVID BUTI, Istituto di Scienze del Patrimonio CNR-INSPC

16:30 – Conclusioni e osservazioni

GENNARO MARINO, Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, Linceo

17:00 – Chiusura dei lavori.