Nuove preoccupanti rivelazioni sulle microplastiche e i rischi per la salute umana

Le microplastiche – frammenti inferiori a 5 millimetri derivati dalla degradazione di plastica industriale e domestica – non si limitano a inquinare mari e terre, ma, com’è noto, sono presenti anche all’interno del corpo umano. Studi recenti hanno individuato queste particelle nel sangue, nei polmoni, nella placenta, nel latte materno e persino nel cervello. Un’analisi pubblicata nel 2023 ha stimato che potremmo avere in media fino a un milione di microplastiche nel nostro flusso sanguigno. Una nuova ricerca ha rilevato fino a 5 grammi di plastica nel solo cervello umano, l’equivalente di un cucchiaino. Le particelle più piccole, come le nanoplastiche, riescono a superare barriere protettive come la mucosa intestinale, la barriera ematoencefalica e persino le membrane cellulari. Questo può scatenare processi infiammatori, stress ossidativo, alterazioni genetiche e disfunzioni immunitarie. In pratica, non è più una questione solo ambientale: la plastica è ormai un problema di salute pubblica.

Cervello e intestino sotto attacco: effetti documentati

Le prime conferme sperimentali sugli effetti delle microplastiche arrivano da laboratori europei e americani. All’Università di Graz, in Austria, il ricercatore Christian Pacher-Deutsch ha esposto il microbioma intestinale umano a microplastiche comuni, riscontrando profonde alterazioni nella composizione batterica e nella produzione di metaboliti. Tali cambiamenti sono simili a quelli osservati in pazienti affetti da depressione o cancro al colon. Negli Stati Uniti, la neuroscienziata Jaime Ross ha condotto studi sui topi, dimostrando che le microplastiche ingerite arrivano fino al cervello, dove causano comportamenti anomali e riduzione di proteine legate alla salute neuronale, come GFAP. I topi esposti hanno mostrato segni di ansia, invecchiamento precoce e decadimento cognitivo. I dati sono confermati da riscontri in autopsie umane: le microplastiche sono state trovate nel cervello di pazienti con Alzheimer e nelle placche arteriose di persone affette da malattie cardiovascolari.

Tanti dubbi, ma un rischio concreto

Sebbene la scienza non abbia ancora stabilito con certezza i livelli di sicurezza o il meccanismo preciso di azione delle microplastiche, la loro presenza è sempre più inquietante. Le particelle differiscono per dimensione, forma e composizione chimica – tutte variabili che ne influenzano la tossicità. Ad esempio, le nanoplastiche (< 1 micrometro) hanno maggiori probabilità di infiltrarsi nei tessuti profondi. Alcune possono legarsi a sostanze chimiche tossiche o metalli pesanti, amplificandone gli effetti. Il problema si complica ulteriormente per soggetti vulnerabili: ricerche suggeriscono che chi possiede specifici geni, come l’APOE4 associato all’Alzheimer, potrebbe subire danni neurologici più gravi. Manca però una standardizzazione nei metodi di ricerca, rendendo difficile confrontare i risultati tra studi e stabilire soglie di rischio.

Ridurre l’esposizione: consigli pratici e consapevolezza

In attesa di ulteriori prove, gli esperti consigliano prudenza. È impossibile evitare completamente le microplastiche, ma è possibile ridurne significativamente l’esposizione. In cucina, meglio evitare di riscaldare cibi in contenitori di plastica, usare utensili in legno o acciaio, e preferire tè sfuso a quello in bustina (spesso saldata con plastica). Anche la scelta dei materiali per l’abbigliamento e la biancheria da letto è importante: fibre naturali come cotone o lino riducono il rischio di inalazione. Inoltre, attenzione a cosmetici e prodotti per la cura personale: molti contengono microplastiche sotto nomi tecnici come polietilene o acrilati. Infine, ridurre l’uso di plastica monouso e smaltirla correttamente è un passo essenziale non solo per l’ambiente, ma anche per la nostra salute. Come osserva la scienziata Jaime Ross: “non possiamo ancora misurare tutto, ma possiamo agire. Ogni piccola scelta conta“.